Villingen-Schwenningen Wochenmarkt mit vielfältigen Waren

Von Beruf ist Bernd Weißer gelernter Einzelhandelskaufmann, aber nicht für landwirtschaftliche Produkte, sondern für Eisenwaren. Einige Jahre hat er auch als Autolackierer gearbeitet. Wenn es in den Jobs konjunkturell gekriselt hatte, reifte in ihm die Überlegung nach einem Zusatzerwerb. "Als Schwarzwälder braucht man ein zweites Standbein." Seit 1989 ist er im Landhandel tätig und auf Märkten, seit 2005 hauptberuflich. Nach Pfaffenweiler kann er nur am Freitagnachmittag kommen, denn samstags und mittwochs ist er seit langen Jahren auf dem Waldshuter Wochenmarkt etabliert. Seine Erfahrung ist, dass sich Gemüse an den Wochenenden besser verkaufen lässt als unter der Woche. Preislich kann er mit den Supermärkten nicht ganz mithalten, aber bei ihm wisse man, woher die Ware kommt und dass sie frisch und von Qualität ist. Neben Qualität und Frische seiner Produkte achtet Weißer auf die Vermeidung vom Verpackungsmüll. Die kleinen Plastiktütchen, wie man sie aus dem Supermarkt kennt, verwendet er nur bei Produkten, die nicht trocken werden sollen, wie der zurzeit begehrte Feldsalat. Ansonsten hat er drei verschiedene Größen von Papiertüten parat. Mit den Holzkisten macht er sich zu Hause im Ofen eine warme Stube, die Kartonagen gibt er bei einer Papierfabrik ab.