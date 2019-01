Villingen-Schwenningen Wochenmärkte wie Kraut und Rüben?

Villingen-Schwenningen (cos). Gemeinderat Dirk Sautter (CDU) hat nach Gesprächen einen solchen Eindruck gewonnen. Kunden bemängelten, dass die Marktstände immer häufiger nicht mehr an ihrem gewohnten Platz zu finden seien. Die Händler hingegen erklärten, dass das in Villingen-Schwenningen in der Tat "ein Riesenzirkus" sei, so Sautter, anders als in anderen Städten. Vor Jahren sei das schon einmal ein Thema in Villingen-Schwenningen gewesen, erinnerte sich der Stadtrat, als er das Thema am Mittwoch im Gemeinderat aufs Tapet brachte. Oberbürgermeister Roth sagte zu, die Sache zu prüfen.