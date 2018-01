Villingen-Schwenningen Wo Wunder passieren

"Jesus war Schwarzwälder" beispielsweise. Michael Hoyer sieht ihn vor sich – nicht nur an seiner Wand, wo das Bild natürlich längst hängt, sondern auch vor seinem geistigen Auge. Wie technisch perfekt dem Künstler Filip Galiot seinerzeit die Bildmontage gelungen ist, auf der ein Jesus-Abbild den markanten Bollenhut ziert, beeindruckt den Medienprofi einerseits, andererseits aber zieht er vor der künstlerisch treffenden Aussagekraft den Hut.

Auf den ersten Blick werfe Galiot "eine spannende Aussage in den Raum, die den ein oder anderen mit Sicherheit zum Schmunzeln bringt", ist sich Veranstalter Michael Hoyer sicher.

Sonderpreis wird wieder ausgelobt

Jugendliche in ihrem künstlerischen Erstreben auf zeitgemäße Weise zu fördern, das ist ein Motiv der mittlerweile siebten Auflage der Jugendkunstbiennale. "Je kreativer, desto besser: Wer ein Bild möglichst kunstvoll digital bearbeitet und bis zum Anmeldeschluss am 18. Mai beim Veranstalter Professor Michael Hoyer einreicht, kann es unter die Gewinner schaffen", heißt es in der Ausschreibung. Dabei locken Gewinne von der Spiegelreflexkamera über einen Tablet-PC bis hin zu Europa-Park Tickets. Zudem winkt Nachwuchstalenten beim Sonderpreis von Wittmansthaler unter dem Motto "Der junge Schwarzwald" eine weitere Kamera als Preis.

Weitere Informationen: www.jugendkunstbiennale-sbh.de

Für die Teilnahme am Wettbewerb und/oder am Sonderwettbewerb wird ein ausgefülltes Anmeldeformular benötigt (siehe Downloadbereich unter www.jugendkunstbiennale-sbh.de) sowie ein oder mehrere Bilder, die digital am Computer erstellt, bearbeitet und/oder gestaltet wurden.

Anmeldeschluss ist am Freitag, 18. Mai.

Teilnahmeberechtigt sind interessierte Schüler mit Freude an der Gestaltung und Bearbeitung von Bildern.

Technische Voraussetzungen: Eingereicht werden können Bilder im Bildformat TIF- oder JPG mit einer Mindestauflösung von 300 dpi, bei einer Größe von 10 mal 15 Zentimetern.

Einsendungen: Sollten die eingereichten Bilder, die Größe von 5 MB nicht überschreiten, können sie per E-Mail an die Adresse info@jugendkunst-sbh.de geschickt werden. Andernfalls sollten sie auf einer CD gespeichert per Post an folgende Adresse gehen: Hoyer Consult, Professor Michael Hoyer, Schönbühlstraße 9, 78052 Villingen-Schwenningen.

Sonderwettbewerb: "Wittmannsthaler – Bestes Schwarzwälderwasser" verleiht einen Sonderpreis. Gesucht werden unter dem Motto "Der junge Schwarzwald" werden Bilder, welche den Typus des Schwarzwalds auf moderne Art und Weise darstellen. Der Gewinner erhält eine Spiegelreflexkamera im Wert von 500 Euro. Um am Sonderthema teilzunehmen, ist der Vermerk auf dem Anmeldeformular zu beachten und anzukreuzen. Das eingereichte Bild zum Sonderthema nimmt automatisch auch am Wettbewerb der Jugendkunstbiennale teil.