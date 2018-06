Villingen-Schwenningen Wo Tannheimer gegen Tannheimer kicken

Klarer Sieger wurde das Team der Gass/Hohlgass, das nicht nur beide Spiele gewann, sondern als einzige Mannschaft weibliche Unterstützung in ihren Reihen aufwies. Erstmals konnte dieses Team 2015 den Pokal in der langen Turniergeschichte erringen und verteidigte den Titel im darauffolgenden Jahr. Letztes Jahr stand der jetzige Vize Unot auf dem obersten Treppchen. Auch am zweiten Tag des Sommerfestes wurde die Möglichkeit zum gemütlichen Zusammensein im Festzelt sehr gut angenommen.