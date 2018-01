Villingen-Schwenningen Wissen rund um Garten und Obst

Das Landwirtschaftsamt Donaueschingen bietet wieder eine Fachwarteausbildung für Obst- und Gartenbau an. Über ein Jahr lang geht es in rund 100 Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis um Grundlagenwissen wie Botanik, Bodenpflege und Düngung für die Gartenpraxis, um Nachbarschafts- und Naturschutzrecht. Im Obstbau wird Wissen um Sorten, Pflanzung, Schnitt, Pflege und Vermehrung vermittelt. Im Gemüsebau geht es um Sorten und Anbauplanung und beim Ziergarten um Gestaltung, Gehölz- und Staudenkunde und den Schnitt der Ziergehölze. Dazu kommen Pflanzenschutz, Ernte- und Lagertechniken, Saft- und Mostherstellung.

Gartenbauingenieur Edgar Lamparter vom Landwirtschaftsamt berät Gartenbaubetriebe in Südbaden und organisiert den Fachwartekurs. Zu den verbindlichen Theorie-Lektionen hat er weitere Lernerlebnisse geplant: Eine Exkursion zum Kompetenzzentrum Obstbau in Bavendorf mit dem Besuch eines Sortengartens, eine Sortenschau und einen Sommerschnittkurs in der Umgebung und im Herbst eine Apfelsortenbestimmung. Der Kurs schließt mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung nach LOGL-Richtlinien und wird mit einem Ausweis und Urkunde dokumentiert.

Weitere Informationen: Anmeldung unter 07721/9 13 53 23 oder per E-Mail e.lamparter@lrasbk.de.