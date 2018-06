Villingen-Schwenningen "Wir sind ein toller Standort "

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Marcel Herzberg wurde als Verbandsdirektor am Freitag von der Versammlung des Regionalverbandes mit 31 von 31 Stimmen für eine weitere Amtsperiode bestätigt. "Die Arbeit macht mir sehr viel Freude", so Herzberg, der seit acht Jahren Verbandsdirektor ist. Nach Einzelhandelsplanfortschreibung und Windkraft wolle er sich mit seinem motivierten Team dem Thema Rohstoffsicherung kurzfristig widmen. Weiteres Thema sei die Regionalentwicklung. "Wichtig für die Zukunft ist ein regionales Entwicklungskonzept." Nachdem man beim Wettbewerb RegioWin gewonnen habe, müsse man für einen weiteren EU-Wettbewerb gerüstet sein. Die Kooperation in der Region sei sehr gut, lobte Herzberg. Beispielsweise bei Lobbyarbeit für den Bundesverkehrswegeplan.