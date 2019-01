Villingen-Schwenningen "Wir hatten es noch nie leicht"

Dass man jetzt sogar mit einem 20 000-Euro-Plus für die Rücklagen in das Jahr 2019 starten kann, ist für Astrid Sterzel zwar eine Erleichterung, Entwarnung kann sie aber trotzdem nicht geben. Denn sie sei bereits wieder dabei, Projektanträgen hinterherzutelefonieren. Oder sie stellt neue, manchmal seitenlange – das ist Arbeitsbeschaffung durch Projektfinanzierung. Und sie wisse erst im Herbst, ob beispielsweise die 90 000 bei der Europäischen Union für 2019 beantragten Euro – immerhin 20 Prozent des nötigen Jahresbudgets von rund 400 000 Euro – auch wirklich kommen. Schließlich sind im Mai Europawahlen.

Auch die Zusage des Landes, sich mit 140 000 Euro pro Jahr an der Finanzierung der Behandlungen traumatisierter Flüchtlinge zu beteiligen, steht laut Sterzel auf ewig tönernen Füßen. Manchmal hilft da nur Galgenhumor: "Es wird nicht leichter – aber wir hatten’s ja noch nie leicht".

200 Migranten in Therapie

Rund 200 Migranten mit Traumata, davon jeder Fünfte jünger als 18 Jahre, befindet sich bei Refugio derzeit in einer Therapie, die ihnen eine Integration ermöglichen soll. Immer häufiger werden die darin kompetenten Refugio-Spezialisten, darunter Psychologen, Psychotherapeuten und Sozialpädagogen, zudem für Schulungen angefragt. Im "Rottenmünster" in Rottweil war man bereits, demnächst werde man Mitarbeiter der Luisenklinik in Bad Dürrheim und des Job-Centers über von Flucht gezeichnete Traumata informieren. Auch die Ausbildung spezieller Dolmetscher übernimmt Refugio. "Als Behandler sind wir längst anerkannt, das ist nur finanziell noch nicht überall angekommen".

Drohbrief geht ein

Nicht jedem gefällt, was Refugio macht. Gerade ist wieder ein Drohbrief eingetroffen. Er steckt in Folie, denn das Papier muss von der Polizei noch auf Fingerabdrücke untersucht werden. Für die Mitarbeiter von Refugio gehören Schreiben, in denen gedroht werde, das Gebäude "abzufackeln", bereits zum Alltag. Sie habe bereits einen direkten Draht zum Staatsschutz, erzählt die Geschäftsführerin, die jedes Mal Anzeige erstattet. Im vergangenen Jahr sei es relativ ruhig geblieben, davor war man selbst vor Sachbeschädigung an den im Hof abgestellten Fahrzeugen nicht sicher. Daraufhin wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Villinger Schwedendamm erhöht. Und auch das ist schon passiert: im Namen von Refugio sammelten Unbekannte Spenden.