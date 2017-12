Villingen-Schwenningen Wiederholung: Villingen groovt!

2017 hatte der Lionsclub Villingen-Schwenningen Mitte zum ersten Mal zu dem Kneipenevent eingeladen. 4000 Besucher ließen Villingen bereits bei der Erstauflage grooven – und das in 24 Locations gleichzeitig. Live-Musik erfüllt die Innenstadt, das Münsterzentrum und das Atrium der Volksbank. Und den Besuchern war klar: Das schreit nach einer Wiederholung.

Eine Erkenntnis, die im Folgenden auch in Organisator Michael Barkhausen und dem städtischen Kulturamt reifte. Nun steht fest: Am 28. April soll der zweite Nightgroove stattfinden. Derzeit führt Michael Barkhausen Gespräche mit den Gastronomen in Villingen, um deren Teilnahme für die Neuauflage zu sichern. Und er ist guter Dinge, wie er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten verrät: "Alle Partner, mit denen ich bislang gesprochen habe, sind wieder mit dabei." Sogar mit einigen neuen Locations ist er im Gespräch, fest an Bord sei beispielsweise 2018 der Kapuzinerhof in der Niederen Straße. Zudem signalisierten zwei bis drei weitere Locations Interesse an einer Teilnahme, das allerdings gelte es noch mit dem städtischen Ordnungsamt abzuklären, da es sich nicht um reine Gastronomiebetriebe handele, so Barkhausen. Dass viele mitmachen ist indes auch dringend notwendig, denn die Quintessenz der erfolgreichen Premiere sei klar: "Wir brauchen mehr Platz!"

Parallel zu den Gesprächen mit den Gastronomen laufen jene mit dem Kulturamt der Stadt Villingen-Schwenningen, dabei hat man sich auf den 28. April als Veranstaltungstag festgelegt.