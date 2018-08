Villingen-Schwenningen Wertschätzung steht für sie an erster Stelle

Im Oktober 1991 erhielt sie eine der neu geschaffenen Stellen im Sozialdienst der Stadt. Mit Begeisterung unterstützte und begleitete Barbara Reichstein Sozialhilfeempfänger im Alltag, knüpfte Kontakte zu Kliniken, sozialen Einrichtungen und Vermittlungsstellen.

2005 war für sie ein Schicksalsjahr. Das städtische Sozialamt ging an den Landkreis über und "wir Sozialpädagogen waren übrig", erzählt sie. Eine nervenaufreibende Zeit für die verheiratete Mutter zweier Kinder begann. Eine vergleichbare Stelle in der Stadtverwaltung wurde aber nicht gefunden, schließlich saß sie an einem Schreibtisch im Grundbuchamt. Aber nur ein halbes Jahr später bekam sie von der St. Gallus-Hilfe, die über die Stiftung Liebenau ein Dorf für behinderte Menschen in Meckenbeuren unterhält, den Auftrag, am Standort Villingen einen familienunterstützenden Dienst und ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung aufzubauen. Vorangegangen war ein landesweiter Strukturwandel bei der Eingliederungshilfe mit der Folge, dass sich große Einrichtungen wie St. Gallus dezentralisierten und begannen, auch vorort ambulante Angebote zu schaffen. Barbara Reichsteins neue Stelle bewegte sich also auf Neuland und war zudem befristet.

"Dass ich nach 15 Jahren in städtischen Diensten diesen Schritt wagte, hat niemand verstanden, nicht einmal mein Mann", sagt sie und kann heute darüber lachen. Voller Tatendrang stürzte sie sich an der Seite von Erika Walter und Anja Büchner in die Arbeit. Was im Oktober 2005 mit einem Büro in der Färberstraße, einer ersten "Kundin" im betreuten Wohnen und Freizeitangeboten in der Feldner Mühle begann, setzte sich 2009 mit dem ersten integrativen Wohnprojekt in der Hochstraße fort, in dem heute Menschen mit und ohne Behinderung Wand an Wand leben und ambulant betreut werden.

Werkstatt kommt hinzu

2011 kam die Werkstatt in der Pontarlier­straße dazu und 2014 eine Erweiterung in der Prinz-Eugen-Straße. In diesen Werkstätten erledigen heute rund 50 Menschen mit Behinderung Sortier- und Montagearbeiten sowie einen internationalen Großauftrag für kleine bunte Wetterhäuschen. Diesem Bereich widmet sich Barbara Reichstein insbesondere. Einige ihrer Schützlinge konnte sie auch schon auf dem ersten Arbeitsmarkt unterbringen.

Seit diesem Jahr ist – in Kooperation mit der Baugenossenschaft Familienheim – in der Vom-Stein-Straße ein zweites Wohnprojekt entstanden. Parallel dazu entwickeln Barbara Reichstein, ihre ­Leitungskollegin Nicole Scherzinger sowie inzwischen einige Mitarbeiter auch in Tuttlingen entsprechende Angebote.

Umdenken gewünscht

"Ich kann niemandem seine Behinderung abnehmen", bedauert Barbara Reichstein. Aber sie könne Lebenswünsche ernst nehmen und helfen, sie so gut es geht umzusetzen. Sie wünscht sich entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen und ein Umdenken besonders im Bildungssystem, denn "normale Lehrer können Inklusion nicht leisten".

Barbara Reichstein ist Realistin. Sie weiß, dass es noch viel zu tun gibt. An Menschen, die dabei zu helfen bereit sind, mangelt es nicht. Und da ist es dann wieder – das Wort "Wertschätzung". Diesmal im Zusammengang mit den Menschen, die soziale Arbeit leisten und dafür gerecht entlohnt werden sollten.

Entspannung findet Barbara Reichstein daheim in Bräunlingen beim Lesen und Reisen. Großen Wert legen sie und ihre Familie auf gutes Essen, das sie selbst zubereitet, unter anderem im selbst gebauten Holzofen.