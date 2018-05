Villingen-Schwenningen Werke von drei Komponisten

Der Bariton Michael Vogelmaier singt die Biblischen Lieder von Antonin Dvorak. Den Zyklus der zehn Gesänge für Solostimme mit Klavierbegleitung schrieb Antonin Dvorak im Frühling 1894 während seines Aufenthaltes in Amerika. Die Biblischen Lieder sind ein inniges Werk, das auch geprägt wurde durch die traurigen Nachrichten vom Tod befreundeter Komponisten und dem schlechten Gesundheitszustand seines Vaters. Er wählte für die Biblischen Lieder Texte aus dem Buch der Psalmen mit unterschiedlichem Inhalt. Es wechseln sich ängstlich bittende Äußerungen mit drängend zuversichtlichen ab.

Ergänzt wird das Programm mit ausgewählten Liedern von Johannes Brahms und Hugo Wolf sowie Klavierstücken der drei Komponisten des Abends.

Michael Vogelmaier sammelte erste sängerische Erfahrungen im Kantilenenchor Schwarzwald. 1990 war er einziger Landessieger und 1993 erster Bundessieger dieser Kategorie im Wettbewerb Jugend musiziert. Von 1993 bis 1997 studierte er Hauptfach Gesang an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen. Meisterkurse bei Kammersängerin Eva Randova und Kurt Widmer ergänzten seine Ausbildung. Schon ab 1984 war Michael Vogelmaier als Knabensopran und ist seit 1994 als Bariton konzertant und als Oratoriensänger tätig. Zahlreiche Auftritte bei Messen, Oratorien, Passionen, Kantaten und Opernkonzerten führten ihn ins In- und Ausland. Michael Vogelmaier wird am Bösendorfer Flügel begleitet von der Pianistin Barbara Brieger-Ungelenk. Die gebürtige Brasilianerin mit deutschen Wurzeln war bis 2013 Professorin für Klavier an der Musikhochschule in Trossingen.