Villingen-Schwenningen "Werden ein nettes Fußballfest feiern"

Villingen-Schwenningen. So können laut Mitteilung auch Spiele im Freien gezeigt werden, die nach 22 Uhr enden. Die Einzelfallentscheidung über solche Ausnahmen liegt bei den Kommunen, die zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fußballübertragung und dem Schutz der Nachtruhe abwägen müssen.

Villingen-Schwenningen werde der Position der Politik nachkommen, erklärt Oxana Brunner von der Pressestelle der Stadt. Wie bei vergangenen Fußballturnieren werden die Gastronomen zwar die Erlaubnis für Public Viewing nach 22 Uhr beantragen müssen, das sei jedoch stets problemlos abgelaufen. Zumindest sei ihr kein Fall bekannt, bei dem die Genehmigung nach einer eingehenden Prüfung nicht ausgesprochen wurde. "Alle Fußballfans und Gastronomen können sich auf ein Turnier bei hoffentlich schönem Wetter freuen", sagt die Pressesprecherin.

Eine Meldung, die etwa bei Anwohnern, denen es vor lautem Gegröle graut, im ersten Moment für schlechte Laune sorgen kann. Weil die Regelung nur einen kleinen Teil der Begegnungen in Russland betrifft, dürfte der Ärger sich allerdings in Grenzen halten. Spiele in der Gruppenphase beispielsweise beginnen laut Plan nach mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) spätestens um 20 Uhr – mit einer Ausnahme: die Partie Kroatien gegen Nigeria soll erst um 21 Uhr angepfiffen werden. In der Gruppenphase gibt es keine Verlängerung. Deshalb enden selbst die 20 Uhr-Spiele kurz vor 22 Uhr. Anders sieht die Sache in der K.-o.-Run­de ab dem Achtelfinale aus. Auch dann sollen einige Partien um 20 Uhr MESZ beginnen – gehen diese in die Verlängerung, greift die Regel.