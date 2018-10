Villingen-Schwenningen Weltspartag: Bei den Jüngsten ist er besonders beliebt

Eine öffentliche Sparkasse zu gründen, hatten einige Villinger schon 1827 angeregt, noch bevor Goethe 1832 im Faust sinnierte: "Wir wollen alle Tage sparen und brauchen alle Tage mehr!" Doch schon vor den Villingern hatte man in vielen Städten und Gemeinden des damaligen Großherzogtums Baden öffentliche Sparkassen gegründet, deren Aktiv- und Passiv-Geschäfte sich als nützlich und erfolgreich erwiesen hatten. Und so setzte sich das Großherzogliche Ministerium des Innern nachhaltig für weitere Sparkassen ein.

Im November 1848 beschloss der große Bürgerausschuss der Stadt die Gründung einer Spar- und Leihkasse unter der Gewährträgerschaft der Stadt Villingen. Obwohl man von Seiten der Stadt wünschte, dass die Kasse am 1. Januar 1849 eröffne, wurde diese so schnell nicht genehmigt. Es dauerte fünf weitere Jahre, bis man sich über die endgültige erste Satzung geeinigt hatte. Wenig später schon gab es auf dem Geld- und Kapitalmarkt in Villingen den ersten Wettbewerb, als 1867 der "Vorschuss-Verein Villingen", und die heutige Volksbank gegründet wurde, was angeblich "anregend auf die Geschäftstätigkeit der Sparkasse" gewirkt haben soll.

Sah man sich doch bei der Sparkasse veranlasst, die Zinsen von 3,5 auf vier Prozent zu erhöhen, weil der Vorschuss-Verein mit seinen Konditionen vorgelegt hatte. Der Chronik nach war jedoch das Verhältnis zwischen den Konkurrenten eher auskömmlich, was man daran festmachen kann, dass der Vorschuss-Verein im Jahr 1872 zum Kredit-Schuldner der Sparkasse wurde, als der Verein 10 000 Gulden zu vier Prozent lieh, um die überhängenden Kreditwünsche ihrer Genossen zu befriedigen.