Villingen-Schwenningen Weil Lesen Spaß macht

Ohne Lesen geht in Sachen Schule und Beruf gar nichts. Lesen bildet – aber ganz wichtig: Es macht auch Spaß. Das große Medienprojekt für Grund- und Förderschulen, das 2019 erstmals auch in den Schwarzwald-Baar-Kreis kommt, könnte also treffender kaum benannt sein: Los geht’s mit dem "LeseSpaß".