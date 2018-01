Villingen-Schwenningen Wanderparadies wird prämiert

Zertifiziert wird die ParadiesTour Oberes Glasbachtal (13,2 Kilometer). In der Beschreibung heißt es: "Diese Tour führt auf vielen, schmalen Pfaden durch das romantische Obere Glasbachtal. Seltene Pflanzen und Tiere auf den Wiesen und in den munter dahin plätschernden Gewässern sind hier zu Hause. Sehenswerte alte Mühlen und Höfe stehen für die Herausforderungen im Schwarzwald in längst vergangenen Zeiten. Im kleinen Ortsteil Buchenberg scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, davon zeugt nicht nur das liebevoll gepflegte Dorfmuseum, sondern auch das historische Gasthaus Krone mit seinem seit etwa einem Jahrhundert unveränderten Gastraum."

Außerdem wird die ParadiesTour Prisental (acht Kilometer) zertifiziert: Das Prisental ist ein typisches, flaches Hochtal im Mittleren Schwarzwald. Tolle Aussichten in die Tafelberge des nördlichen Schwarzwalds, mächtige Schwarzwaldhöfe, viele mit eigenen Hofkapellen, eine alte Bobbahn, die in der Nähe liegenden Triberger Wasserfälle sowie die Schwarzwaldgemeinde Schönwald als Geburtsort der Kuckucksuhr sorgen in 1000 Meter Höhe für Abwechslung.

Außerdem erhält der Wanderweg ParadiesTour Eschachtal Rottweil (7,1Kilometer) die Auszeichnung: In der Beschreibung heißt es: "Das Eschachtal nahe Rottweil weist auf engem Raum vielfältige Landschaftsbilder auf. Die Rundwanderung führt durch Wald und Wacholderheide und bietet Ausblicke auf die immer wieder markant hervortretenden Felswände der Eschach. Seltene Orchideenarten sorgen für Farbtupfer, mit etwas Glück lässt sich ein Eisvogel beobachten. Im Wildgehege am ›Eckhof‹ verspricht das Damwild garantierten Pirscherfolg für große und kleine Tierfreunde."