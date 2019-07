Villingen-Schwenningen Waldmann entlässt knapp 100 Mitarbeiter

Bislang waren am Firmenstammsitz im Industriegebiet Ost mehr als 600 Mitarbeiter beschäftigt. Weltweit arbeiten für den Leuchtenhersteller 1100 Beschäftigte. Die Produktion laufe hauptsächlich in Schwenningen, so Geschäftsführer Gerhard Waldmann am Mittwoch. Der Schritt, Leute zu kündigen, sei ihm "sehr, sehr schwer gefallen", denn sein Herz hänge an jedem Mitarbeiter. Aber um weiteres Ungemach vom Unternehmen abzuwenden, sei diese Maßnahme erforderlich gewesen.

Angesichts merklich schwächerer Konjunktur, tief greifendem Wandel in der Beleuchtungsindustrie und gestiegener Kosten hat Waldmann bereits vor einigen Monaten ein weltweit angelegtes Effizienzprogramm "Waldmann Fit 2022" gestartet. Ziel ist es, die Nachhaltigkeit und Effizienz des Unternehmens zu erhöhen, Risiken am Markt besser abzufedern und gestärkt in die Zukunft zu gehen. Dazu hat Waldmann in den vergangenen Monaten weltweit alle Kostenpositionen und Strukturen eingehend analysiert.

Zu den Ergebnissen und definierten Maßnahmen erhielt die Belegschaft jetzt in einer außerordentlichen Betriebsversammlung am Stammsitz weitere Informationen. Dieser Wandel in einem schwierigen Marktumfeld führe zu notwendigen und Restrukturierungsmaßnahmen innerhalb der Organisation und bestehenden Prozessen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. In den vergangenen Monaten sei jede Geschäftseinheit akribisch geprüft worden. Dies habe zur Folge, dass die Geschäftseinheit der medizinischen Phototherapie aufgelöst wird. Die vom Gesetzgeber erhöhten Anforderungen bei Zulassungen für Medizingeräte machten eine Fortführung für ein mittelständisches Industrieunternehmen unwirtschaftlich.