Villingen-Schwenningen VS will in Zukunft auf Holz bauen

Wehmut kam sowohl bei Andreas Wiehl als auch bei Roland Brauner auf, dass das Holz aus dem Schwarzwald in die ganze Welt verkauft werde, hier aber keine all zu große Verwendung findet. Die Stadt Villingen-Schwenningen stehe an fünfter Stelle der kommunalen Waldbesitzer in ganz Deutschland und an zweiter Stelle in Baden-Württemberg. Als die besten Beispiele für die Dauerhaftigkeit von Holz als Baustoff gelten die Jahrhunderten alten Schwarzwaldhöfen in der Region, wie Brauner aufzeigte. Auch über das Vorurteil, dass das Bauen mit Holz viel teurer wäre als mit Beton, müsse man aus den Köpfen bekommen. So seien die Plankosten etwas teurer, jedoch könne dies durch eine kürzere Baudauer wieder abgefedert werden. Viele Teile könne man in der Werkstatt vorfertigen und wetterunabhängig aufbauen.

Des Weiteren sei der Brandschutz ein großes Thema bei potenziellen Bauherren. Dies sei aber laut Brauner bei "fachmännischem Einbau kein Thema". Auf kommunaler Ebene sei ebenso ein wichtiger Aspekt, dass die Entsorgungskosten für abgerissene Bauten günstiger seien als bei anderen Bauarten.

Aus Sicht von Wiehl und Brauner sind dies alles Punkte, die bei den Leuten in den Köpfen verankert sind. Diese müsse man nun rausbekommen und Aufklärungsarbeit verrichten, wie sich die Anwesenden einig waren. Die nächsten Schritte seien nun die Menschen an das Thema heranzuführen. Hierzu hat Brauner schon einige Ideen, wie Informationsveranstaltungen für Interessierte oder eine Begehung eines vorhandenen Objekts.