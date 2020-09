Villingen-Schwenningen VS Music Contest will bald durchstarten

Abgesehen von kleineren Verschiebungen sei es auch für die auserwählten Bands kein Problem gewesen, den Nachholtermin wahrzunehmen. Roth: "Die Musiker sind froh, endlich mal wieder auftreten zu können!"­ Die vergangenen Wochen und Monate habe man sich im Orga-Team immer wieder kurzgeschlossen – Ende Juli konnten dann die genauen, festgezurrten Termine bekannt gegeben werden. ○

In den kommenden Wochen wird nun auch das Thema Plakatwerbung und Flyer forciert. "Wir checken jetzt die nächste Zeit noch mal alles durch, um zu schauen, dass die Planung passt", so Roth. Stoppen könnte die ­Veranstaltung nun wohl nur noch ein behördliches ­Verbot. Davon geht man derzeit aber nicht aus – vielmehr ist die Hoffnung von Roth, dass der Zuspruch etwas ­größer sein wird, "weil das Angebot gerade ja nicht so groß ist."

Die Location

Eigentlich sahen die Verantwortlichen des VS Music Contest das Jugend- und Kulturzentrum am Klosterhof ursprünglich als zu groß an. "Jetzt ist die große Location natürlich von Vorteil. Wir haben Platz, die Besucher zu verteilen und eine halbwegs erträgliche Menge reinzulassen", so der Organisator. Er ist sich sicher: "In der Scheuer oder im K3 hätten wir den Contest dieses Jahr nicht durchziehen können."

Die Bands

Neun Bands kämpfen dieses Jahr um den begehrten Titel. Aus der Region ist mit P&A eine Band am Start, die sich auf Punk, Grunge und Metal spezialisiert hat. Ebenfalls aus dem Landkreis stammt die Band "Life Pictures", die sich bereits 1984 in Königsfeld gegründet und 2017 wieder zueinander gefunden hat. Mit Abstand die weiteste Anreise hat "Quick and Dörty" aus Köln, die 50er-Rock zum ­Besten geben werden. Alternativer Pop aus Aschaffenburg und Wuppertal bietet die fünfköpfige Band von "Mal angenommen". Aus Tettnang reist die junge Band "Post Pacific" an, um mit verschiedensten Genres – zusammengefasst unter der Kategorie alternative Rock – das Publikum zu begeistern.

Das Duo "Tom Slam" aus Biberach bietet Rock mit Wurzeln im Alternative Grunge Rock mit Blues Elementen. Metalcore haben hingegen die Balinger Jungs von "Pinghost" zu bieten. Gleich zwei Bands reisen aus Freiburg an: Zum einen tritt der Songwriter Niklas Bastian mit seiner Formation auf, zum anderen will die Alternative-Rockband "Raw Sienna" die Zuschauer und Jury von sich überzeugen.

Die Preise

Auf die Bands warten attraktive Preise. Der Sieger erhält entweder vier Tage Studiozeit oder 999 Euro, für den zweiten Platz gibt es drei Tage Studiozeit oder 666 Euro und über zwei Tage Studiozeit oder 333 Euro darf sich der Drittplatzierte freuen.

Darüber hinaus ist für die ersten drei Plätze ein Festival-Slot beim Eastercross in Oberndorf oder beim Feschtiiwaal in Herrenberg sowie das Sun Hill Festival in Schonach vorgesehen. Unabhängig davon vergibt das Musikstudio Cosmic Sounds als Gewinnmöglichkeit für alle teilnehmenden Bands den Sonderpreis Cosmic Award,verbunden mit drei Tagen Studiozeit für eine Musikproduktion.

Der Zeitplan

Los geht’s am 9. Oktober mit der ersten Vorentscheidung (Mal angenommen, Pinghost und Quick and Dörty), eine Woche später folgt der zweite Schwung an Bands (16. Oktober, Post Pacific, Life Pictures und Niklas Bastian), während am 23. Oktober die letzte Vorentscheidung ausgespielt wird (Raw Sienna, Tom Slam, P&A). Am 20. November folgt dann das große Finale. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.