Villingen-Schwenningen VS kommt auf den Hund

Zwischen dem 23. und 25. August erwartet er bis zu 1000 Zuschauer zu den Trainingseinheiten und den Wettbewerben, für welche sich 40 Starter aus dem gesamten Verbandsgebiet qualifizieren. Vorsitzender Jörg Jäckle spricht von einen riesigen Ereignis, welches der Verein als Chance sieht um sich zu präsentieren. Der Gemeinschaftssinn im Verein ist groß, weshalb die Durchführung einer derartigen Veranstaltung die beste Gelegenheit bietet, um Werbung für sich und den Gebrauchshundesport zu machen. Der Wettbewerb erstreckt sich über zwei Tage und ermöglicht den besten sechs Teilnehmern die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Am Freitag, 23. August, sind die Zuschauer zu den Trainingseinheiten, an den Folgetagen zu den Wettbewerben willkommen. Ganzjährig finden dort jeden Montag und Freitagabend die Trainingseinheiten statt, zu denen ebenfalls alle willkommen sind. Die Mitgliederzahl stieg auf 97, die Zahl der Hundeführer liegt bei elf und die Jugendarbeit nimmt langsam an Fahrt auf.

Ehrungen

Walter Bartel erhielt eine Auszeichnung für 50 Jahre Mitgliedschaft, Walter Dimmig ist seit 25 Jahren im Verein. Seit zehn Jahren wirken Werner Hirschi, Andreas Kestler und Melanie Lippert mit.