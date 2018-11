Villingen-Schwenningen Von Sophie sind Männer fasziniert

Nun kommt die Komödie richtig in Fahrt. Bewerberinnen für die Anzeige auf Arbeit und Ehe tauchen nacheinander in dem Laden auf. Da Henri nichts von der Eheanzeige ahnt, kommt es zu den komischsten Missverständnissen. Ihre Schokoladenseiten zeigt die Schauspielerin Sunna Ott, die sich schnell in sechs ganz unterschiedliche Frauentypen mit verschiedenen Kostümen verwandelt und die Männer ordentlich durcheinanderwirbelt. Selbst Henri greift aufgrund der Abfolge der spektakulären Ereignisse zum Pastis. Das Publikum lacht mittlerweile pausenlos. Pascal übt sich als kreativer Praktikant in neuen Kreationen, die von dem sturen Henri zunächst abgelehnt werden. Zuletzt erscheint Sophie. Alle drei Männer sind von ihr fasziniert und die Komödie endet fast magisch. Die Zuschauer lachten viel und herzlich. Sie applaudierten begeistert für die gelungene Unterhaltung mit den Überraschungen.

Weitere Aufführungen sind am 10., 14., 16., 17., 23., 24., 28. und 30. November sowie am 1., 5., 7., 8.,12.,14. und 15. Dezember, jeweils 20 Uhr, im Theater am Turm in der Villinger Schaffneigasse. Tickets im Vorverkauf gibt es bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße in Villingen.