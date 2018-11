Villingen-Schwenningen Von Schmuck bis Wohnaccessoires

Das historische Gebäude des ehemaligen Klosters bietet mit seinem Kreuzgang, den hohen Decken und altehrwürdigen Räumen die beste Kulisse für einen stimmungsvollen Markt. Festlich dekoriert wurde das Franziskaner Kulturzentrum von Floristenschülern der Albert-Schweitzer-Schule, die mit viel Mühe und Liebe zum Detail gearbeitet haben. "Auf die Besucherinnen und Besucher warten Objekte, die alle in künstlerischer Handarbeit entstanden sind, wie bunte Papierlampen, Zirbenkissen oder Modestücke aus Filz. Hier finden sich ganz besondere Schätze – nicht nur Dekoratives für die Advents- und Weihnachtszeit, sondern auch viele außergewöhnliche Produkte", freut sich Lisa Schöneck vom Stadtmarketing Villingen-Schwenningen. Eröffnet wird der Markt am Samstag, 1. Dezember, um 11 Uhr durch Oberbürgermeister Rupert Kubon.

Unter dem Motto "Erzählmusik" gestaltet die Stadtharmonie Villingen am Samstagabend ab 20 Uhr im Franziskaner Konzerthaus ihr Jahreskonzert. Tickets sind in den Tourist-Info und Ticket-Services unter Telefon 07721/82 23 40 erhältlich.

Am Sonntag ist vor allem für Familien einiges an Programm geboten: Die Familienführung "Das kalte Herz. Ein Märchen zur Glasmacherei im Schwarzwald" beginnt um 15 Uhr im Foyer des Franziskaners. Anschließend können Kinder ab fünf Jahren von 15 bis 17 Uhr ihrer Kreativität beim Basteln von Tannenbäumen und Weihnachtskugeln in der kostenfreien Bastelwerkstatt freien Lauf lassen. Auch das Café lädt zu einem Päuschen bei Kaffee und Kuchen ein. Darüber hinaus wird am Sonntag um 18 Uhr das zweite Adventsfenster auf dem Osianderplatz geöffnet.