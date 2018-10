Villingen-Schwenningen Von Oldtimern bis zur Mosterei

Vorstandsmitglied Markus Lemke war dennoch erstaunt über die Nachfrage. "Schlachtplatte im Herbst geht wohl immer", lachte er.

Nicht geplant und dennoch eine Attraktion war die Ankunft einer fahrenden Trossinger Mosterei, die den gesamten Tag über auf dem Gelände vor der Halle das Handwerk des Mostens präsentierte. Die Gratis-Degustation des hergestellten Apfelsafts war dabei inbegriffen. Zum Anschluss des Kilbig-Sonntags war der traditionelle Hammellauf.

Der Samstagabend bot in der Weigheimer Festhalle Sport, Musik und jede Menge Gaudi. Auf dem Programm standen Unterhaltung mit den Gässli-Hupern und jede Menge verschiedener Biersorten. Höhepunkt war indes das Menschenkickerturnier, in welchem sechs Teams im Modus jeder gegen jeden ihren Sieger ermittelten, der erst zu vorgerückter Stunde feststand. Schiedsrichter war Jochen Schieler. Die Organisation des Spielplans lag bei Sarah Klein in besten Hände. Sechs Teams beteiligen sich am Turnier. Am Ende spielten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ihre gesamte Routine aus und belegten mit ihrem Team I vor Team II die ersten beiden Plätze.