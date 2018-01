Villingen-Schwenningen Von der Dekoration bis zum Festzelt

Kennengelernt haben sich die beiden über ihr Engagement in der katholischen Villinger St. Fidelis-Kirchengemeinde. Beide sind dort noch immer aktiv, so beispielsweise in der seit rund zehn Jahren bestehenden Kirchenband "Domino", in der Jennifer König als Sängerin mitwirkt und Stefan König als Musiker mit Trompete und Bass zu den Gründungsmitgliedern gehört.

Weitere Informationen: www.koenigsverleih-villingen.de