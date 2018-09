Villingen-Schwenningen Von Bluesgrass bis Americana

Egal ob Folk, Bluegrass, Country oder Americana, die Heringe sind mit all diesen Musikrichtungen vertraut. Red Herring erzählt Geschichten über Mord und Ehebruch, verblüfft mit virtuosem Spiel und intensiven vokalen Harmonien ihre Zuhörer, und kann den Saal zum Beben bringen.

Was 2012 als Duo anfing – Arthur Deighton (Deighton Family Band, Kids on the Mountain) und Joram Peeters (Meilof, Throat Wobbler Mangrove) – wurde bald ein Trio, als Loes van Schaijk (Waterflow, Lucy & the Man) zuerst mal als Gastmusiker auf dem ersten Studioalbum The Mountain Valley Sessions (2013) mitspielte. Als das zweite Album Live at Volver 2014 erschien wurde der Fiat Punto durch einen Ford Focus ersetzt, um die drei Musiker und allen Instrumenten Platz zu bieten. Aber wer hätte gedacht, dass ins Auto noch ein vierter Multi-Instrumentalist passen würde?

Paul van Vlodrop, der in der Vergangenheit die Bühne mit Künstlern wie Byron Berline, Bill Keith und Vince Gill teilte, komplettiert seit 2016 die Gruppe.