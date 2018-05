Villingen-Schwenningen. Weiteres Projekt ist "VS schafft neue Strukturen für die Zentren – Citymanagement in den Innenstädten"- 17 Vorhaben sollen die Stadt auf lange Sicht entscheidend voranbringen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Präsentation der Ergebnisse aus den Ortsentwicklungsstudien. In allen kleinen Bezirken der Stadt wurden diese Studien zusammengestellt, um die Chancen und Herausforderungen für diese genau zu analysieren. Auch die dort wohnenden Bürger wurden in diesen Prozess in Form von Infoveranstaltungen miteinbezogen. Neben diversen Vergaben, unter anderem für die Großsanierung des Gymnasiums am Deutenberg und auch der Gartenschule, soll der Rat einen Projektbeschluss für die Sanierung der Niederwiesenstraße in Villingen fassen. Es ist geplant, eine Oberflächensanierung vorzunehmen, die zur Instandsetzung der Straße umgesetzt wird. Ebenso gilt es festzulegen, wie die neuen Namen für die Quartiere und Straßen in den ehemaligen Kasernenarealen Lyautey, Mangin und Welvert lauten sollen. Die Verwaltung hat dafür Namensvorschläge ausgearbeitet, über die diskutiert und entschieden werden soll. Der Rat wird auch die Schöffen für die nächste Amtsperiode 2019 bis 2023 auswählen. Die Fragestunde für Bürger ist für etwa 18 Uhr vorgesehen.