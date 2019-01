Villingen-Schwenningen Vom wilden Haufen zur pfiffigen Zunft

In der Neuen Tonhalle wird es erstmals die CD für 12,90 Euro zu kaufen geben, die anlässlich des Jubiläums mit der Hexenband von ­Carsten Dörr und der Boy Group im Musikstudio entstanden ist. Das 2014 komponierte Hexenlied, die Ohrwürmer von Band und Group sowie der von Gründungsmitglied Karl Bösinger ersonnene "Hexeng’sang" von 1972, von dem ein Tondokument auftauchte, wird darauf zu hören sein.

Ausstellung ab 22. Januar

Bereits drei Tage vor dem Gala-Abend, am 22. Januar, wird die Hexenzunft in der Kundenhalle der Sparkasse Schwarzwald-Baar in der Gerberstraße eine von Ehrenzunftmeister Peter Kirchner konzipierte Jubiläumsausstellung eröffnen, die bis einschließlich 27. Februar zu sehen ist.

Als Besonderheit im Jubiläumsjahr wäre dann noch die Ausrichtung des Herbstkonvents der Schwarzwälder ­Narrenvereinigung (SNV) mit 50 Mitgliedszünften am 26. Oktober in der Neuen Tonhalle zu nennen und ein neben dem offiziellen Umzugsabzeichen der Villinger Zuggesellschaft, das die Jubiläumshexen zeigt, noch ein spezieller Metall-Pin, der Bezug auf 50 Jahre Hexenzunft Villingen nimmt.

Schon seit zwei Wochen restlos ausverkauft sind beide Hexenbälle am 22. und 23. Februar. Die Regisseure ­Tobias Kratt, Dominik Falk und Dennis Feierstein können in ihrem zehnten Jahr nur staunen, wie schnell diesmal alle Karten weg waren. "Das ehrt uns natürlich", sagt ­Tobias Kratt.

Die ersten Hexenbälle ­fanden im "Rössle" in Pfaffenweiler statt, dann wechselte die Zunft in die Alte Tonhalle nach Villingen und spielte zunächst nur an einem Abend. Nach dem Wechsel in die Neue Tonhalle war es zunächst schwer, den Saal an zwei Abenden voll zu bekommen. Doch das hat sich grundlegend geändert: "Der Ausverkauf kommt immer schneller", sagt Kratt.

Sommerfest: auf jeden Fall

Trotz Jubiläumsstress wird die Hexenzunft auch ihr ­Sommerfest auf dem Walkebuck wieder stattfinden lassen. Zugesagt habe für den Frühschoppen am 8. September schon die Blumberger Stadtkapelle, der die Besucher im vergangenen Jahr vor Begeisterung am Schluss stehend applaudierte. Die zweite Kassiererin ­Felicitas Bichweiler verspricht aber auch für den Vorabend eine jubiläumswürdige Beschallung.

Das Jubiläumsjahr wird für die Hexen mit einem Fest für die Mitglieder enden, das am 2. November im Theater am Ring steigen wird. Auch hierfür wird ein Programm aufgelegt und das Beste ist: "Niemand muss eine Karte kaufen, man muss sich einfach nur anmelden", sagt der Zunft­meister.

Ab dem 26. Januar gibt es "Das Buch" (24,90 Euro) und "Die CD" (12,90) sowie "Den Pin" (vier Euro) in der BuchHaltestelle (Brunnenstraße), im Fanshop der Hexenzunft (hexenzunft-villingen.de) sowie bei allen Veranstaltungen der Hexenzunft zu kaufen.