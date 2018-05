Villingen-Schwenningen. Das Umweltzentrum mit Sitz in Schwenningen lädt am Sonntag, 13. Mai, 7 Uhr, zu einer vogelkundlichen Führung nach Weilersbach ein. Der Ort habe eine landschaftlich reizvolle Lage und biete viel für die Natur und die Vogelwelt. Besonders die Streuobstwiesen in Weilersbach böten Vögeln, die auf der Roten Liste stehen, immer noch Brutmöglichkeiten. Auf einer Führung mit Ernst Beiter können die Teilnehmer das morgendliche Vogelkonzert genießen. Treffpunkt ist um 7 Uhr an der Glöckenberghalle, Wilhelm-Becker-Straße 17. Der Unkostenbeitrag beträgt vier Euro, Kinder zahlen keinen Beitrag.