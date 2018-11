Villingen-Schwenningen Völlig daneben

An dieser Stelle, erklärt Doran, setzt die Arbeit der Initiative an. "Bei Privatgrundstücken kann die Stadt nichts machen. Wir sprechen dann mit den Eigentümern von solchen Gebäuden und bieten unsere Hilfe an. Manche beteiligen sich dann auch finanziell am Saubermachen." So werde man auch in diesem Fall verfahren. Bei der Polizei ist bis Donnerstagnachmittag noch keine Anzeige wegen der Sache eingegangen, wie die Pressestelle des Präsidiums in Tuttlingen mitteilt.

Auch wenn die Initiative unpolitisch sei, kann sich Doran einen Seitenhieb in Richtung des Verursachers nicht verkneifen: "Großen Investoren oder Kapitalisten, auf die man damit abzielt, ist eine solche Sprüherei in Schwenningen egal. Da müsste man schon nach Frankfurt oder New York gehen." Sautter hingegen meint, die linksorientierten Aktionen, etwa Aufkleber in der Dauchinger Straße, hätten zuletzt etwas zugenommen. Auf den für ihn wirklich ärgerlichen Aspekt verweist Doran: "Wir könnten so viel unserer Energie für schöne Blumenbeete oder ähnliches verwenden. So aber opfern Bürger samstags ihre Zeit stattdessen dafür, die Beschädigungen anderer wieder zu beseitigen."