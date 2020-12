Villingen-Schwenningen Villinger Geschäfte öffnen bis 19 Uhr

VS-Villingen. Im Rahmen der Aktion "Weihnachtsglück – handeln für VS" können die Kunden an diesem Samstag, 5. Dezember, in Villingen länger einkaufen. Bis 19 Uhr bleiben die Türen zahlreicher Betriebe geöffnet. "Damit Besucherströme entzerrt werden, können Bürger dann auch zu späterer Stunde noch ihre Weihnachtseinkäufe erledigen", teilt die Stadtverwaltung mit.