Villingen-Schwenningen Viertelstunde "Atempause" in Mittagszeit

VS-Villingen (ewk). 15 Minuten Auszeit, dazu laden die "Vier in der Stadt", die vier evangelischen Villinger Stadtpfarreien jeden Mittwochmittag von 12.40 bis 12.55 Uhr in die Johanneskirche an der Gerberstraße ein. Eine Mittagsandacht, "time out", eine Viertelstunde Auspannen im Arbeitsalltag, zur Ruhe kommen bei Orgelmusik, mit einem Lied, einem Psalm, Stille, und noch einmal Orgelspiel. Diese Mittagsauszeit ist ein weiteres Angebot im Rahmen der offenen Johannes-Kirche, die von montags bis freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr einen Anlaufpunkt für Ruhesuchende im Alltag wie für Touristen darstellt. Die Mittagsandacht am Mittwoch wird im Wechsel von Dekan Wolfgang Rüter-Ebel, Pfarrerin Susanne Schelle, den Pfarrern Udo Stober und Oliver Uth und Gemeindediakonin Christine Janke gestaltet. Für die Orgelmusik sorgt Bezirkskantor Marius Mack.