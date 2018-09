Villingen-Schwenningen Viele Überraschungen im Untergrund

Während der gesamten Bauphase pflege man einen engen Kontakt mit den betroffenen Anliegern, die wöchentlich in Kontakt mit den Verantwortlichen treten können, um Probleme zu lösen. "Wir wollen damit vor allem die Spannungen herausnehmen", so Rainer Baumgart vom Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten. Angesprochen wurden in den Gesprächen bislang vor allem die Zugängigkeit der Häuser und Läden.