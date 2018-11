Villingen-Schwenningen Viele Musikstile

Bandleader Helmut Rapp führte mit der Übersetzung der Songtexte durch den Abend. Viele Musikstile wie Rock, Soul, Jazz und Blues waren vertreten, deshalb war für jeden etwas dabei. Die Band nahm das Publikum mit auf eine Reise von wunderschönen Klängen, Geschichten und Stimmen. Die beiden Gesangssolistinnen Susanne Kunzweiler und Claudia Müller verliehen dem Konzert eine ganz besondere Kraft und Ausdrucksweise, die man in dieser Vielseitigkeit nur wenig kennt. Bei der "Modern Church Band", die nicht in der Tradition eines Gospelchors steht, springt der Funke schon beim ersten Song über und berührt die Herzen des Publikums. Am Ende spendeten die Konzertbesucher über 4000 Euro.