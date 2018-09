Villingen-Schwenningen Viele Möglichkeiten für Besucher

VS-Schwenningen. Die Stadtverwaltung bevorzugt in Sachen Parkleitsystem kleine Schritte. Im Zuge der hinzukommenden Parkplätze an der Neckarhalle waren zwar Überlegungen entstanden, sämtliche vorhandenen Parkmöglichkeiten Schwenningens in ein neues, dynamisches (siehe Infokasten) Leitsystem zu integrieren. Nun möchte die Verwaltung laut einer Informationsvorlage für die nächste Sitzung des Technischen Ausschusses (Dienstag, 25. September) stattdessen das bestehende, statische Parkleitsystem ergänzen. Die Kosten werden 13 000 Euro betragen. Für ein dynamisches System wären allein für die Installation hohe sechsstellige Summen notwendig.

Die "preisgünstigste und schnellste Lösung" sieht zum einen vor, die bestehenden Wegweiser an den Parkhäusern City-Rondell, Muslen und Le Prom um eine Tafel "Parkplätze Neckarhalle" zu ergänzen. Des weiteren soll in der Neckarstraße ortseinwärts vor der Neckarhalle auf die Alternative Parkhaus Muslen hingewiesen werden. Auf dem Weg dorthin wird im Bestand zudem auf das Parkhaus Le Prom verwiesen.

Keine Erwähnung aus dieser Richtung erfahren die Parkplätze in der Burgstraße, weil Besucher dann durch das Wohngebiet gelenkt würden. Auf diese Parkmöglichkeiten als Alternative soll stattdessen aus östlicher Richtung kommend (Rottweiler Straße, durch das Industriegebiet) hingewiesen werden. Um die Wegweisung bis zur Eröffnung der Neckarhalle vorweisen zu können, seien die Ergänzungen bereits bestellt, heißt es weiter. Auch die 400 Stellplätze, die im Zuge des neuen "Forum VS" entstehen werden, sollen voraussichtlich auf diese Weise in das Parkleitsystem aufgenommen werden.