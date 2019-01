VS-Villingen. Ein VHS-Abendseminar "Osteopathie" findet am Donnerstag, 24. Januar, 19.30 bis 21.30 Uhr, im VHS-Gebäude am Münsterplatz in Villingen statt. Dozent ist Michael Heppler. Osteopathie ist eine ganzheitliche Therapieform, die nach der Ursache einer Funktionsstörung sucht und alle Organsysteme des menschlichen Körpers einbezieht. In der Praxis versucht der Osteopath, nach einer ausführlichen Anamnese, eine Diagnose zu erstellen, indem er Bewegungseinschränkungen und Spannungen im Körper ertastet.