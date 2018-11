Villingen-Schwenningen VHS-Seminar über Ehegattentestament

Villingen-Schwenningen. Im Mittelpunkt des VHS-Rechtsseminars "Das Ehegattentestament – wie man es richtig macht" mit Fachanwalt Alexander Wirich am Dienstag, 13. November, 19.30 bis 21 Uhr, in der VHS-Geschäftsstelle Villingen, Kanzleigasse 6, steht die gegenseitige Absicherung von Ehepartnern durch ein Testament. So kann verhindert werden, dass der länger lebende Ehegatte keinen Familienstreitigkeiten ausgesetzt wird. Das Ehegattentestament wird aber von manchen als Steuerfalle bezeichnet. Warum das nicht so ist, sondern dass ein Ehegattentestament vielmehr die Ehepartner im Todesfall vor großen finanziellen Risiken absichern kann, ist Gegenstand dieses Seminares.