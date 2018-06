Villingen-Schwenningen Verloren gehen, kann jedem passieren

VS-Villingen. Landesweit wurde die diesjährige Diakoniewoche für die württembergische und badische Landeskirche kürzlich in der Heilig-Geist-Kirche in Heidelberg eröffnet. In den Gemeinden im Kirchenbezirk Villingen war Diakonie das Thema der Gottesdienste am Sonntag.

In der Johanneskirche in Villingen wurde ein Kantatengottesdienst gefeiert, in dem Bettina Fischer-Lohr als neue Mitarbeiterin im Bereich ambulant betreutes Wohnen als neue Mitarbeiterin des Diakonischen Werkes in ihren Dienst eingeführt wurde.

"Verloren gehen, das kann jedem passieren", führte Dekan Wolfgang Rüter-Ebel in seiner Predigt zum Gleichnis vom verlorenen Schaf aus. Die Diakonie, die Sozialarbeit der evangelischen Kirche, gehe den Verlorenen nach, schaffe heilende Räume und Platz in der Gesellschaft.