Villingen-Schwenningen Verkaufsoffener Sonntag: Bummler trotzen Regenwetter

So war am Nachmittag rund um die Schwenninger City kaum mehr ein Parkplatz zu finden und in den Straßen herrschte zeitweise dichtes Gedränge. Auch mit dem Schirm in der Hand und bei mäßig kalten Temperaturen ließ es sich nämlich recht gut bummeln und schauen, was Herbst- und Wintermode so bringen, schon einmal Ausschau nach Weihnachtsgeschenken und hier und da ein Schwätzchen mit Freunden und Bekannten halten.