Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Der Regionalverband muss umziehen. Das bisherige Domizil in Schwenningen hat den Besitzer gewechselt, der nun Eigenbedarf angemeldet hat. Man habe, so erklärte Verbandsvorsitzender Jürgen Guse, bereits mehrere Angebote und wolle auf jeden Fall in der Doppelstadt bleiben, wenn nicht in Schwenningen, dann vielleicht in Villingen. Oberbürgermeister Rupert Kubon erklärte, er würde eine Unterbringung im Notariatsgebäude in Schwenningen begrüßen. Jürgen Guse, Vorsitzender des Regionalverbandes, meinte, die Räumlichkeiten im Notariatsgebäude seien zwar geeignet, aber man habe noch andere vielversprechende Angebote, die man erst einmal besichtigen wolle, bevor man eine Entscheidung treffe. für den Umzug werden 20 000 Euro im Jahr 2018 veranschlagt. Guse erklärte, es würden weitere 30 000 Euro hinzukommen, weil man bisher vieles in Einbauschränken untergebracht habe. Dafür müssen nun neue Möbel beschafft werden.