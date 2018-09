Villingen-Schwenningen Unterwegs mit "Bäse-Hans"

Humorig erzählt der Hausierer von seinem bisherigen Leben und erklärt den Unterschied zwischen "Ruch" und "Ronk". Auch weitere Geheimnisse der Jenischen Sprache werden gelüftet, die Geschichte der Jenischen und die Bedeutung verschiedener "Zinken" (schriftliche Zeichen) werden nahe gebracht.

Die Führung ist offen für alle, zu zahlen ist der Museumseintritt. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine Anmeldung unter 07461/ 9 26 32 04 oder an info@freilichtmuseum-neuhausen.de erforderlich.

Wolle wird zu Garn

Zudem kann am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr das Spinnhandwerk erlernt werden. Die Museumshandwerkerin Biggi Hunger gibt eine Einführung in die Spinntechnik: Mit der Handspindel und am Spinnrad wird Wolle zu Garn versponnen. Spinnräder stehen im Museum zur Verfügung. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro pro Person, Material und Eintritt inklusive. Auch hier ist eine Anmeldung notwendig.