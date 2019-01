Villingen-Schwenningen Unternehmern ist Transparenz und frühzeitige Information wichtig

Villingen-Schwenningen. Im Straßennetz Villingen-Schwenningen, das über 450 Kilometer fasst, stehen jährlich zahlreiche Sanierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen an. Allein in diesem Jahr werden größere Baumaßnahmen, zum Beispiel in der Wieselsberg-, der Goldenbühl-, der Niederwiesen- und der Rietstraße durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung von Stadt und IHK.