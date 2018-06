Villingen-Schwenningen Unternehmer knüpfen ihre Kontakte

Rund 150 Unternehmensvertreter nahmen diese Gelegenheit zum Kennenlernen des Betriebs sowie für Gespräche mit Kollegen wahr. Das GVO-Netzwerktreffen ist immer wieder willkommene Gelegenheit für Unternehmen aus dem Oberzentrum, sich bei anderen Betrieben in der Region ins Gespräch zu bringen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Diener & Rapp GmbH schaffte das zweifellos bereits durch die architektonischen Akzente des neuen Verwaltungsbaus, der seit wenigen Wochen bezogen und in Betrieb ist und die Kulisse des Netzwerktreffens bildete. Die Veranstaltung ging – wie gewohnt – ohne großes offizielles Programm über die Bühne. Der gastgebende Geschäftsführer Peter Rapp begrüßte die zahlreichen Besucher, darunter IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez, und er bedankte sich auch ausdrücklich bei seiner Frau Karin Engler-Rapp, die nicht nur bei der Gestaltung der neuen Geschäftsräume intensiv beteiligt war, sondern auch die Wohlfühlatmosphäre für die Besucher des Abends geschaffen hatte. GVO-Präsident Gerhard Waldmann wusste dies ebenso zu würdigen und dankte den Gastgebern für die Ausrichtung eines "angenehmen Festes" in ihrem kleinen Saal, der mit dem Blick auf den Schwenninger Flugplatz einmalige Aussichten zu bieten habe.

Rund 60 Mitarbeiter sind bei Diener & Rapp beschäftigt – und die sind durchaus froh über die verbesserten Platzverhältnisse durch den Neubau, der erstmals ausreichend Fläche für Verwaltungsaufgaben, für das Labor und das Lager, aber auch für neue, großzügige Sozialräume geschaffen hat. Führungen durch das Gastgeber-Unternehmen waren an diesem Abend nicht vorgesehen, da parallel zum Netzwerktreffen die Produktion weiterlief und es durch Besucher in der Fertigung zu Störungen in den Abläufen gekommen wäre. Und solche Störungen will das Unternehmen als anerkannter Spezialist für die Veredelung von Aluminium vermeiden.