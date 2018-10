Villingen-Schwenningen Unter den Akteuren entwickeln sich tiefe Freundschaften

So brachen die Villinger Grenadiere am vergangenen Freitag wieder auf, um nach Liebertwolkwitz, einem Dorf am Rande von Leipzig, zu fahren. Dieses Dorf, das nunmehr seit zehn Jahren immer zur Gedenkfeier der Völkerschlacht ganz in das Jahr 1813 eintaucht, wies den Soldaten ihr Quartier auf Dachböden und Scheunen zu.

Nach ausgedehnten Wiedersehensfeiern mit Teilnehmern und langjährigen Freunden aus ganz Deutschland, Russland, Lettland, Schweden, Belgien und Österreich war der erste Abend schnell vorbei.

Der Samstag stand ganz im Zeichen der Völkerschlacht. Zum Gedenken an dieses grausige Ereignis, das sich nun zum 205. Mal jährt, kamen mehr als 2000 Akteure aus mehreren Ländern zusammen. Unter diesen Akteuren haben sich in den vergangenen Jahren tiefe Freundschaften geschlossen, sodass dieses Hobby wirklich als völkerverbindend angesehen werden kann, teilen die Grenadiere mit.