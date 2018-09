Villingen-Schwenningen Unfall: Zwei Autos kippen auf die Seite

Ersten Informationen zufolge nahm ein Autofahrer einem anderen an der Kreuzung der Obrist-Aescher-Straße mit der Warenburgstraße die Vorfahrt. Bei der folgenden Kollision der Autos wurde eines der Fahrzeuge so abgewiesen, dass es in eine Parkbucht schleuderte und dort umfiel, wordurch ein dort geparkter Kleintransporter der Marke Piaggio ebenfalls zu Fall kam.

Weitere Informationen folgen.