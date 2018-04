Villingen-Schwenningen Und plötzlich boxt auch Jojo sich durchs Leben

Leo zieht seine alten Boxerhosen an, um Jojo mit Boxtraining wichtige Regeln beizubringen. Jojo treiben Bedürfnisse nach Anerkennung, Ehre und Liebe um. Mit viel Witz und Ironie bringt der Alte den Jungen in die richtige Richtung. Er erklärt: "Ein richtiger Boxer hat ein so großes Herz, dass er niemand hassen kann." Jojo lernt, wie man sich vor Schlägen schützt und begreift wie sinnlos Rachegedanken sind.

Damit Leo zu Geld kommt, verkauft Jojo die Trophäen aus Leos Glanzzeit. Er plant Leos Flucht aus dem geschlossen Altenheim und auch das gelingt. Nun hat Jojo Erfolg, eine Freundin und ein Vorbild gewonnen.

Das überwiegend junge Publikum im Theater am Ring war von dem Stück und den Schauspielern sehr angetan. Entsprechend war der stürmische Applaus mit lautem Jubel.