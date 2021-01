Villingen-Schwenningen Und die Fasnet lebt doch

Und damit wäre für die Zunft bewiesen: Die Fasnet lebt und lässt sich grundsätzlich nicht verbieten oder komplett absagen. Wenn diesmal am Dreikönigstag auch alles völlig anders war – ohne Zuschauer, ohne Musik, ohne Wueschtsprüchle.

Was würde besser zu dieser frühmorgendlichen Aktion passen als diese Zeilen, die Anselm Säger spontan dazu eingefallen sind: "Gute Morge Narro, verschrick nit, wenn wir hit kumme zur a andre Ziet. Äll Johr um die Däg kummet mir bei dir vorbei, doch mir kummet zwölf Stunde früher, damit is konner sieht und des nit so lut wird. Du guter Maa, du bisch de Unschuldigschte in dere ganze Pandemie und drum kummet mir wie all Johr zu dir. Stellet de Kranz uf, so wie es sich kehrt, denn wir Villinger machet Fasnet, au, wenns konne Umzüg und Stüble giet. Denn trotzdem stimmt is die Fasnet froh und ich mach Schluss mit Narri Narro."