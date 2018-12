Villingen-Schwenningen Unbekannterlöst Brandmelder mutwillig aus

VS-Schwenningen (rtr). Die Schwenninger Feuerwehr war mit 24 Mann und mehreren Fahrzeugen vor Ort, berichtet Abteilungskommandant Christian Krause. Bei der Untersuchung des Gebäudes habe sich herausgestellt, dass jemand mutwillig den Brandmelder im Treppenhaus des Le Prom-Parkhauses eingeschlagen habe. Bei einem weiteren Brandmelder im Eingangsbereich des Parkhauses sei die Scheibe eingedrückt worden. Ein Feuer habe es nicht gegeben. Sicherheitshalber war das Gebäude von Mitarbeitern des Le Prom geräumt und der Filmbetrieb im CineStar unterbrochen worden. Durch den ausgelösten Alarm hatten sich außerdem die Türen geöffnet und die Belüftungsanlage eingeschaltet. Nach etwa 20 Minuten konnte die Feuerwehr Entwarnung geben und im Le Prom wieder Normalität einkehren. Krause betont, dass es sich um eine Straftat handle, wenn jemand mutwillig eine Brandmeldeanlage betätige. Er erinnert sich noch an den Brandmeldealarm am 4. Dezember im Le Prom, als jemand im ersten Obergeschoss des Parkhauses einige Papierrollen angezündet hatte. Die dadurch ausgelöste Rauchentwicklung hatte ebenfalls zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Auch damals wurde das Gebäude zeitweise evakuiert. Die Vorgehensweise des Le Prom in beiden Fällen bezeichnet Krause als "vorbildlich". Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.