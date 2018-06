Villingen-Schwenningen Umsatzeinbußen wegen Baustelle am Marktplatz

Der Umleitungsdschungel macht auch seiner Kundschaft zu schaffen. "Man findet Sie ja fast gar nicht mehr", bekommt Müller oft von seiner Kundschaft zu hören. Als Second-Hand-Geschäft ist er darüber hinaus davon abhängig, dass die Kunden den Laden mit ihren Kisten voller Kinderkleidung auch mit dem Auto erreichen können, erzählt Müller. Und auch er hätte sich von der Stadtverwaltung mehr Anteilnahme und Engagement für die Schwenninger Geschäftsleute gewünscht: "Ich bin schon etwas enttäuscht von dem Ganzen", gibt er zu und hofft darauf, dass alles besser wird, "wenn es irgendwann einmal fertig ist".

Konstruktiv beteiligt sich auch Heinz Messner an einer Lösungsfindung. Seine Frau Birgit betreibt das "Casa Moda" am Marktplatz. Von der ersten Stunde an habe er sich eingebracht, an Besprechungen teilgenommen und Vorschläge unterbreitet. Nun will er, so Messner, nochmal an die Stadtverwaltung herantreten und um Unterstützung bitten. Denn so, erzählt er, "darf es nicht weitergehen". 55 Prozent Umsatzeinbußen im Mai gegenüber dem Vorjahr bescherte dem Casa Moda die Baustelle beispielsweise. "Da muss man sich echt überlegen, ob man nicht zumacht", gibt Messner offen zu. Die Lage sei mehr als prekär und ein Ende aufgrund der immensen Dauer der Baustelle noch nicht in Sicht.

Olivier Thomas und Heinz Messner regen beide eine Beschleunigung der Bauarbeiten an. Auch Wirtschaftsförderin Beate Behrens habe dahingehend bereits Gespräche mit Baubürgermeister Detlev Bührer geführt – die Aussicht auf Erfolg aber sei gering, meint Messner, der in Kürze auch an die Gemeinderäte herantreten will.