Villingen-Schwenningen "Trommissimo" tritt mit viel Power auf

VS-Villingen. Zwei rhythmusstarke Auftritt kündigen die Schlagzeuger der Musikakademie VS unter dem Motto "Trommissimo" am Freitag, 23. Novemer, 10.30 Uhr (Schülerkonzert) und 20 Uhr, im Theater am Ring an. Die Gesamtleitung hat Frank Neu.