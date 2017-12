Villingen-Schwenningen Tröpfchenweise fallen Hess-Urteile

Villingen-Schwenningen. Das ehemalige Firmenkonstrukt der schließlich in einen großen Bilanzskandal verwickelten Hess-Gruppe war nicht leicht zu durchschauen – und auch so manches Geschäft war es nicht. Bei einer Schadensersatz-Verhandlung am Landgericht Konstanz ging es nun um ein solches. Der Prozess drehte sich um den Kauf eines Grundstücks im Jahre 2011. Damit sollte der Betrieb der Hess Lichttechnik GmbH (HLT) im sächsischen Löbau erweitert werden.

Warum haben Christoph Hess und Peter Ziegler nicht zugegriffen, als sie ein Grundstück zur Erweiterung des damaligen Hess-Werks im sächsischen Löbau für 580 000 Euro hätten kaufen können? Stattdessen sollen sie diesen Deal der eigens gegründeten K+K Objekt GmbH mit Sitz in Essen, vertreten durch Geschäftsführerin Kirsten B. überlassen haben – um ihr dasselbe Grundstück später für über eine Million Euro abzukaufen. Die Krux: Die K+K Objekt GmbH soll zwar nicht nur Hess-Gruppe gehört haben, aber unter dem alleinigen wirtschaftlichen Einfluss von Christoph Hess und Peter Ziegler gestanden haben. Ein fragwürdiges Geschäft also in den Augen des Gerichts, das nun ein entsprechendes Urteil gefällt hat.

Laut Anklage soll alles anders geplant gewesen sein. Hess oder die HLT, beides Gesellschaften, welchen Christoph Hess und Peter Ziegler als Geschäftsführer vorstanden, hätten ursprünglich Käufer des besagten Grundstückes sein sollen. Doch dann habe man die Sache anders geregelt: Die Verkäufer – eine Familie, die dort einen Elektrogroßhandel betrieben hatte –­ sei überredet worden, stattdessen an die K+K Objekt GmbH zu veräußern. Die Hess Gruppe ihrerseits habe dafür garantiert, dass das Geld auch tatsächlich fließen werde.