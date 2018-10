Villingen-Schwenningen Treue zum Standort

VS-Schwenningen. Seit vielen Jahren liegt das Grundstück an der Klippeneckstraße, auf dem sich der Eingangsbereich und die Parkplätze des ehemaligen Freibades befanden, brach. Die Gebäude sind marode und geben weder für die Neckarbad-Besucher, noch für die umliegenden Firmen ein schönes Stadtbild ab. Nun wurde der Kaufvertrag zwischen der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH und der Seemann Vermögensverwaltungsgesellschaft abgeschlossen. Rer Rückbau und die Entsorgung der alten Holzbaracken im rückwertigen Bereich hat bereits begonnen (wir berichteten).

Der Weg bis zum Kauftermin war lang. Bereits seit 2015 wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung Villingen-Schwenningen an der Standortentwicklung für die Seemann Gestellbau GmbH gearbeitet. Auf dem rund ein Hektar großen Grundstückskomplex sollen in den nächsten Jahren in bis zu vier Bauabschnitten neue Flächen zur Erweiterung der Produktion entstehen. "Die neuen Produktionshallen liegen genau gegenüber von unserem bestehenden Werk in der Lupfenstraße, damit ist dies der optimale Standort für uns", erklärt Patrik Seemann die strategische Entscheidung. Zusammen mit seinem Vater Frank Seemann leitet er das Familienunternehmen bereits in dritter Generation.

Das mittelständische Unternehmen besteht seit mehr als 55 Jahren am Markt und ist auf den Bau von Sonderanfertigungen für die Aufnahme von Bauteilen (sogenannte Gestelle) für die Verwendung in Galvanik- und Lackieranlagen spezialisiert. Mit Hilfe dieser speziellen Produkte ist es den Kunden möglich, dekorative oder technische Oberflächen in hochwertiger Qualität auf ihren Bauteilen aufzubringen.