Villingen-Schwenningen Trauer um Geschäftsmann Werner Hauck

Ungewöhnlich weit war er bereits vor den 1960er-Jahren in der Welt umhergereist und dadurch in vielen außereuropäischen Kulturen bewandert. Als er dann in den Sechzigern das Geschäft seines Vaters übernahm, war ein hoher Qualitätsstandard sein Anspruch. Solide regionale Familienunternehmen bevorzugte er. Doch auch große internationale Marken finden sich in seinem reichhaltigen Lager.

Werner Hauck war 26 Jahre in der Johannesgemeinde auch als Gemeindeältester ehrenamtlich tätig. Bei der Narrozunft und Katzenmusik war er geehrtes Mitglied. Seine Mitarbeiterin, Iris Hildenbrand, die vor 28 Jahren ihre Lehre bei Hauck begann und dem Geschäft bis heute die Treue hält, erzählt: "Die aufgehängten blau-weisen Fahnen in Villingen gehen auf ihn zurück. Er schmückte die Obere Straße, gemeinsam mit dem ebenfalls mittlerweile verstorbenen Bene Schaumann, mit diesen kleinen Fahnen. Die Narrozunft hat dies übernommen und zum Brauch in Villingen gemacht."

Mitglied im Gewerbeverein